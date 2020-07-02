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الملك وولي العهد يهنئان الرئيس لوكاشينكو بذكرى استقلال بيلاروس

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القيادة تمنت له ولشعبه التقدم والازدهار..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس أليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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