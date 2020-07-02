السعودية اليوم / 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان



الخرطوم 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان، اليوم، 73 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 602 حالة، بعد تسجل 10 وفيات اليوم، مفيدةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4606 حالات.

// انتهى //

10:16ت م

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الخرطوم 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسسجلت السودان، اليوم، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 9573 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 602 حالة، بعد تسجل 10 وفيات اليوم، مفيدةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4606 حالات.// انتهى //10:16ت م0032

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