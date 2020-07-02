السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

08:24ت م

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