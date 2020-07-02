شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف" يكشف تفاصيل العملية العسكرية رداً علي استهداف الرياض والان نبدء بالتفاصيل
- نرفض الإملاءات الإيرانية للميليشيات والقيادات الإرهابية لن يتم التعاون معها
- على الميليشيا والقيادات الإيرانية في صنعاء التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين
- الجيش اليمني التزم ضبط النفس م 45 يوما اخترقتها الميليشيا بـ 4276 انتهاكا
قال العقيد تركي المالكي متحدث تحالف دعم الشرعية باليمن ، أن العملية العسكرية النوعية التى تم تنفيذها ضد اهداف حوثية أمس جاءت للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة ، بعدما تم التأكد من أن الصاروخ الذي استهدف مدينة الرياض "بالستي وصناعة إيرانية" ، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن يسمح به
وأكد متحدث التحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقده حول تفاصيل العملية العسكرية الفرعية ضد مليشيا الحوثي،على رفض الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية ، وأن القيادات الإرهابية من ميليشيا الحوثي لن يتم التعاون معها ، وعلى الميليشيا والقيادات الإيرانية في صنعاء التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين .
وأشار المالكي إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات وقع خلال هذه الفترة 4276 انتهاكا حوثيا ، مضيفاً أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية .
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