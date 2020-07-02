شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" استشعار خطر كورونا دعا القيادة الى اتخاذ قرارات لحماية الأنفس والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،أن استشعار خطر فيروس كورونا دعا المملكة وقيادتها الرشيدة لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفسا كثيرة من ضرر هذه الجائحة .

جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بعد بعنوان " إذكاء القرائح بأحكام الجوائح .. كورونا إنموذجًا " بدرس عن " جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".

وكان قد ستهل الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع،

واختتم درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وعلى القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .