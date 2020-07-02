شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" استشعار خطر كورونا دعا القيادة الى اتخاذ قرارات لحماية الأنفس والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بعد بعنوان " إذكاء القرائح بأحكام الجوائح .. كورونا إنموذجًا " بدرس عن " جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".
وكان قد ستهل الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع،
واختتم درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وعلى القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" استشعار خطر كورونا دعا القيادة الى اتخاذ قرارات لحماية الأنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.