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التحالف: استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به
الصاروخ الذي حاول استهداف الرياض باليستي وصناعة إيرانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عن بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كاشفًا أن الصاروخ الذي حاول استهداف مدينة الرياض قبل أيام هو باليستي صناعة إيرانية.
وتابع التحالف على لسان المتحدث العقيد تركي المالكي، في مؤتمر له اليوم الخميس، أن استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به، مشددًا على أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يومًا فيما لم تلتزم خلالها الميليشيات.
وأكد التحالف رصده 4276 انتهاكًا حوثيًا خلال مدة الـ 45 يومًا.
وعرض التحالف صورًا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.
وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول العملية العسكرية.جديد الأخبار
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