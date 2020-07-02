- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حكم إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حكم إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم
لا تجوز لأنها من أجل منصبه الوظيفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم.
وأضاف الخثلان في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، ردًا على استفسار في هذا الشأن، إن هذه الهدية من أجل منصبه الوظيفي، ولو لم يكن هذا الشخص مديرًا أو مديرة لما أهدي له هدية.
وتابع أنه عندما أهدى بعض الناس لرجل من الصحابة كان يجمع الزكوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه شيء أم لا).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر حكم إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.