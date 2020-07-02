صور نادرة للملك سعود لحظة وضع الإطار الفضي للحجر الأسود

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشر حساب مؤسسة الملك سعود على موقع تويتر، صورتين للملك الراحل لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور، الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375 هـ، في حفل مهيب.

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وبين حساب الملك سعود أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: “بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء”.

كما نشر الحساب صورة أخرى للملك سعود وهو يفتتح طريق منى الجديد في المشاعر المقدسة، وخلفه الشيخ علي آل ثاني، والأمير خالد بن سعود رئيس الحرس الوطني، والأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية وذلك عام ١٣٧٦/ ١٩٥٦م.

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