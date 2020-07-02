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قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.
وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.
وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".الكويت
انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.
وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.
وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:20 AM
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:13 AM
مطلوب وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية
قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.
وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.
وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".
، انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته ،
المصدر : الخليج 365
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