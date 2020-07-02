محمد بن مسعود - الدمام - شرطة محافظة القرى والأدلة الجنائية والطب الشرعي يحققون في الملابسات تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة بمحافظة القرى، ممثلةً بشرطة محافظة القرى والأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة الباحة والنيابة العامة التحقيق في ملابسات العثور على شخص متوفى بإحدى القرى بمحافظة القرى. وبحسب المعلومات الأولية، فإن المتوفى شوهد ملقى على الأرض في ساعات الصباح الباكر في أحد المواقع، وتقدم أحد الأشخاص ببلاغ للجهات الأمنية، والتي باشرت الحادث، وما زالت في الموقع حتى هذه اللحظات.الجهات الأمنية منطقة الباحة 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 10:41 AM شرطة محافظة القرى والأدلة الجنائية والطب الشرعي يحققون في الملابسات Advertisements جثة ملقاة على الأرض.. بلاغ بإحدى قرى الباحة والجهات الأمنية تباشر الموقع جثة ملقاة على الأرض.. بلاغ بإحدى قرى الباحة والجهات الأمنية تباشر الموقع تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة بمحافظة القرى، ممثلةً بشرطة محافظة القرى والأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة الباحة والنيابة العامة التحقيق في ملابسات العثور على شخص متوفى بإحدى القرى بمحافظة القرى. وبحسب المعلومات الأولية، فإن المتوفى شوهد ملقى على الأرض في ساعات الصباح الباكر في أحد المواقع، وتقدم أحد الأشخاص ببلاغ للجهات الأمنية، والتي باشرت الحادث، وما زالت في الموقع حتى هذه اللحظات. الكلمات المفتاحية ، جثة ملقاة على الأرض.. بلاغ بإحدى قرى الباحة والجهات الأمنية تباشر الموقع ،

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