محمد بن مسعود - الدمام - سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 10:19 AM سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة Advertisements "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة ،

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