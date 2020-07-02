بالفيديو.. «الخثلان» يرفض هدايا المعلمين والمعلمات للمديرين

حدد السبب.. واستشهد بحديث نبوي
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم إهداء المعلمين والمعلمات الهدايا للمديرين.
وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة»، إنه لا يجوز للمعلمين والمعلمات إهداء مديرهم هدية».
وتابع الخثلان: «هذه الهدية من أجل منصبه الوظيفي، ولو لم يكن هذا الشخص مديرًا أو مديرة لما أهدي له هدية».
وأضاف الخثلان أنه عندما أهدى بعض الناس لرجل من الصحابة كان يجمع الزكوات، قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه شيء أم لا».
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