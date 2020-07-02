أخبار السعودية في 24 ساعة.. «الداخلية» تعلن ضوابط استخدام قاعات الأفراح.. والرياض تتصدر خريطة الإصابات اليومية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الداخلية البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، للقطاعات المعلنة بتاريخ الـ«28» من شهر شوال 1441هـ، كما أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض، وإلى التفاصيل:

الجبير يطالب المجتمع الدولي بمنع النظام الإيراني من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، إنَّ «النظام الإيراني عليه التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية.

الداخلية تعلن ضوابط استخدام قاعات الأفراح والوقت المسموح بالوجود فيها

أعلنت وزارة الداخلية البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، للقطاعات المعلنة بتاريخ الـ«28» من شهر شوال 1441هـ، على ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات، كما اشترطت إلزام العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملون في منطقة الاستقبال، وعمال النظافة، وعلى الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

تشمل 7 فئات.. «الداخلية» تعلن الضوابط الصحية لتعليق الحضور إلى مقرات العمل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 28 من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية ، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

شروط تشييع وصلاة الجنازة والعزاء وعدد الحضور ضمن تدابير الوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (البرتوكول)؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها، مشددة على ضرورة ارتداء عمال المقبرة والمشيعين للكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى، وتطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن مع التزام الأشخاص المسؤولين عن (عملية الحفر، حمل الجنازة، والمسؤولين عن عملية الدفن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية.

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن الوزارة ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

تعرف على الإجراءات الاحترازية الإضافية بشأن الأماكن الترفيهية

أعلنت وزارة الداخلية، البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، للقطاعات المعلنة بتاريخ الـ«28» من شهر شوال 1441هـ، وجاء من بين تلك الإجراءات تلك التدابير المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعملاء والقائمين على الأماكن الترفيهية من مخاطر الإصابة بالفيروس.

الصحة تعلن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.. والرياض تتصدر

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أعلنت وزارة الصحة، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 401 حالة، وتلتها الدمام بتسجيل 383 حالة، وحلّت بعدها الهفوف بـ229 حالة، كما سجلت مكة المكرمة 198 حالة، والقطيف 173 حالة، والطائف 172 حالة، وجدة 172 حالة.

شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين روّجوا قطعًا أثرية مزورة

ألقت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين، ( تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس )، وذلك بعد قيامهم بالترويج لبيع 154 قطعة مزورة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية وذلك بعد معالجتها بمواد كيميائية وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة لتبدو بهيئة أثرية.

5 ضوابط لوقاية مستأجري السيارات من كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مجموعة من الإرشادات لوقاية مستأجري السيارات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإرشادات التعاون مع نقاط الفرز في المداخل لقياس درجة الحرارة، وعدم الدخول في حال ارتفاع الحرارة أو وجود أعراض تنفسية.

«التقاعد» تُحدد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى في 4 خطوات

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، إطلاق خدمة المستفيدين لتحديد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى، عبر بوابتها الإلكترونية.

طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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