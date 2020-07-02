ترقية «القاسم» إلى المرتبة الحادية عشرة بإمارة جازان

تمنى أن يكون على قدر هذه الثقة
وافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ترقية الأستاذ ياسين بن أحمد القاسم، المستشار بوكالة التنمية بإمارة منطقة جازان، إلى المرتبة الحادية عشرة، وذلك بناءً على ما رفعه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وعبّر «القاسم» عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة، مقدمًا شكره وامتنانه لوزير الداخلية ولأمير منطقة جازان ونائبه، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين ثم الملك والوطن، سائلًا الله، عز وجل، التوفيق والسداد للجميع.
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