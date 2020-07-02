504 جولات رقابية نفذتها بلدية الشوقية لإغلاق المنشآت المخالفة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية 504 جولات رقابية على الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، إنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية؛ بهدف متابعة المنشآت الغذائية والصحية خلال الجولات الرقابية.

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وأوضح أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها بلغ 10 منشآت لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته، وإتلاف 450 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأضاف المشيخي أن تكثيف الحملات الرقابية يهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ودعا رئيس بلدية الشوقية الفرعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة؛ حيث بلغ عدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغًا تم التعامل معها.