السعودية اليوم / الهند تسجل 19148 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 19148 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 604641، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17834 حالة.

// انتهى //

10:04ت م

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نيودلهي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 19148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و434 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 604641، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17834 حالة.// انتهى //10:04ت م0031

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