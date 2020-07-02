السعودية اليوم / "لأرصاد" تنبه إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة



جدة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحد من مدى الرؤية الأفقية, وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

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