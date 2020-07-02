السعودية اليوم / "مهارات الاستذكار الفعال" دورة تدريبية "عن بُعد" بجامعة نجران



نجران 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" تحت عنوان "مهارات الاستذكار الفعال".

وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور محمد المحيسي إلى تعريف المشاركين بمفهوم الاستذكار الفعال، ومبادئه، وتعريفهم كذلك بمهارات تحسين التذكر، وإكسابهم المهارات المناسبة لعملية الاستذكار، وتحديد عوامل النسيان وكيفية التغلب عليها.

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09:56ت م

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