السعودية اليوم / إطلاق عملية عسكرية شمال بغداد لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي



بغداد 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

أطلقت قوات أمنية عراقية مشتركة، اليوم، عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الأرهابي، لتفتيش المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم أن العملية جاءت بتوجيه مِن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى أن العملية العسكرية تنفذ وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

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