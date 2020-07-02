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أملاك تطرح 2.72 مليون سهم لاكتتاب الأفراد اليوم
بسعر 16 ريالاً وتم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ اليوم الخميس طرح 2.72 مليون سهم من أسهم شركة “أملاك العالمية للتمويل العقاري”، للاكتتاب للأفراد بسعر 16 ريالاً للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.
وقررت “أملاك العالمية للتمويل العقاري”، طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد، بحسب العربية.
16 ريالاً للسهم:
وأعلنت الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريالاً للسهم الواحد.
وبلغت نسبة التغطية للصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل أشخاص مرخص لهم 43.4%، كما بلغت نسبة التغطية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق السعودي، وشركات التأمين، والشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمستثمرين الأجانب المؤهلين 56.6%.
إنهاء كافة الاستعدادات:
وأضافت الأهلي كابيتال أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، وينتهي الأحد 5 يوليو.
وكشفت الأهلي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (27.180.000) سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى، موضحة أنه مع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2.718.000) سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، مشيرة إلى أنه يحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى (24.462.000) سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.
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