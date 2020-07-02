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أجواء صيفية مستقرة على السعودية
مع سحب ممطرة فوق بعض قمم الجبال
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند أن تكون أجواء اليوم الخميس صيفية مستقرة بوجه عام في معظم مناطق المملكة.
وأضاف المسند في تغريدة له عبر تويتر، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة فوق قمم جبال السروات في عسير وجازان وربما الباحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
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