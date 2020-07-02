2020-07-02

عدم الحيطة وراء سقوط شخص من مبنى في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة في جدة حادث سقوط شخص من مبنى في ذهبان.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة له عبر تويتر، إن عدم أخذ الحيطة والحذر تسبب في سقوط شخص من مبنى في ذهبان بمحافظة جدة ما نتج عنه إصاباته حيث باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

دهس في الكعكية:

كما وقع حادث دهس لشخص في حي الكعكية في العاصمة المقدسة بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة.

وأوضح المركز أن الحادث تسبب في إصابة الشخص ليتم نقله عبر الجهات المختصة إلى المستشفى.

المزيد

جديد الأخبار