محمد بن مسعود - الدمام - تحدّث عن استقرار جوي يسود بوجه عام على معظم مناطق المملكة توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق". وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة.حالة الطقس الأرصاد 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:07 AM تحدّث عن استقرار جوي يسود بوجه عام على معظم مناطق المملكة Advertisements ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق". وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة. الكلمات المفتاحية ، ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية ،

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