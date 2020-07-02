، الشرقية.. إغلاق مستودع يخزِّن مستحضراتٍ صحية في ظروف غير ملائمة ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع وضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، في ظروف غير ملائمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضِمن خطط الرصد والتقصي وتتبع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية، #الغذاء_والدواء تغلق مستودعًا يخزِّن مستحضراتٍ صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وفي ظروف تخزين غير ملائمة، وتضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي.
وأضافت: تم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية.
هيئة الغذاء والدواء
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:03 AM
"الغذاء والدواء": ضُبِطَ فيه 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبيالشرقية.. إغلاق مستودع يخزِّن مستحضراتٍ صحية في ظروف غير ملائمة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع وضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، في ظروف غير ملائمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضِمن خطط الرصد والتقصي وتتبع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية، #الغذاء_والدواء تغلق مستودعًا يخزِّن مستحضراتٍ صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وفي ظروف تخزين غير ملائمة، وتضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي.
وأضافت: تم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية.
، الشرقية.. إغلاق مستودع يخزِّن مستحضراتٍ صحية في ظروف غير ملائمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. إغلاق مستودع يخزِّن مستحضراتٍ صحية في ظروف غير ملائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.