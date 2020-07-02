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وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.
وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.
وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا.فيروس كورونا الجديد
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 08:41 AM
إجمالي الإصابات 24567.. و565 حالة وفاة بالوباءنيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا
وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.
وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.
وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا.
، نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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