"هل يوجد ضريبة على الولادة بمشفى حكومي للأجانب" الزكاة والدخل تجيب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب الهيئة العامة للزكاة والدخل، على استفسار أحد الأشخاص قال فيه: " هل يوجد ضريبة على الولادة بمشفى حكومي لشخص أجنبي؟ ".
وردت الهيئة، بأنه حسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأهلي للمواطنين فقط بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة.
وأضافت: " أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة " .
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