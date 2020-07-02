شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة توصي بـ " الكلور " لتفتيح البشرة دون مراعاة متابعة الأطفال لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت إحدى مشهورات " السناب شات " وهي مقيمة بالمملكة من أصل مغربي، الجدل، بعدما نصحت متابعيها باستخدام " الكلور " للحصول على بشرة بيضاء.

وسخرت في مقطع فيديو لها، قائلة: " أنا جيبتلكم السر اللي بيفتح ويبيض البشرة، كلوركس "، دون مراعاة متابعة الأطفال لها والذين قد ينتهي بهم الأمر لتقليدها معرضين حياتهم للخطر.

وناشد متابعوها وزارة الإعلام والجهات المختصة بضرورة اتخاذ اللازم ضدها، مشيرين إلى ظهورها بملابس فاضحة.