شكرا لمتابعة خبر عن 3 جسور بمواصفات عالمية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك عن قرب الانتهاء من تنفيذ 3 جسور للركاب بمواصفات عالمية ، جسرين للطائرات ذات النطاق الضيق، وجسر للطائرات ذات النطاق العريض ، والتي تأتي ضمن خطط هيئة الطيران المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار ، وانسيابية تشغيل الرحلات .

وأوضح مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي عادل بن عبدالقادر عالوه ، أنه تم استغلال فترة منع التجول الماضية ، للانتهاء من أعمال التأسيس لمشروع جسور الركاب الجديدة ، والتي سيتم خلال الثلاثة أيام استبدالها بجسور الركاب القديمة ، حيث ستسمح للركاب بالصعود والنزول من الطائرة بدون التعرض للعوامل المناخية الخارجية ( كالحرارة أو البرودة ) مما يسهل عملية سفرهم وراحتهم ، وسط أدق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة ، المتبعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأضاف يبذل المطار إلى جانب جهوده في تقديم أفضل الخدمات للركاب ، في حمايتهم من خطر هذه الجائحة ، حيث جرى تركيب آلة فحص خاصة لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية ، إضافة إلى الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود في المطار ، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار ، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي ، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .