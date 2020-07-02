بالصور.. السيطرة على حريق هائل بعدد من ورش النجارة والألومنيوم بجازان

أخمد الدفاع المدني بجازان، اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تويتر، أن الحريق امتد إلى بعض ورش السيارات، دون أي إصابات، ونشرت صورًا توضح خسائر الورش وجهود الفرق أثناء السيطرة على الحريق.

اقرأ أيضا:

أمانة الجوف تصدر بيانًا بشأن أضرار حريق سوق الخضار بسكاكا

بالفيديو والصور.. السيطرة على حريق سوق الخضار المركزي بسكاكا