بالصور.. السيطرة على حريق هائل بعدد من ورش النجارة والألومنيوم بجازان

امتد لبعض ورش السيارات دون أي إصابات
أخمد الدفاع المدني بجازان، اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تويتر، أن الحريق امتد إلى بعض ورش السيارات، دون أي إصابات، ونشرت صورًا توضح خسائر الورش وجهود الفرق أثناء السيطرة على الحريق.
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