تعرف على آلية تسجيل التدريب الصيفي عبر منصة التطوير المهني الجديدة

أطلقت وزارة التعليم بوابة منصة التطوير المهني التعليمي الصيفي ٢٠٢٠ (المرحلة الثالثة) عن بُعد والبرامج التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الخطة عبر الرابط التالي (من هنا) كما يمكن التسجيل في منصة التطوير المهني الجديدة عبر الرابط التالي (من هنا):

موعد التسجيل في التدريب الصيفي

وأعلنت الوزارة، فتح عملية تسجيل للمعلمين والمعلمات في برامج التدريب الصيفي عبر منصة التطوير المهني الجديدة بدءًا من يوم الإثنين الثامن من شهر ذي القعدة 1441.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن بداية التنفيذ والتدريب عن بُعد ستكون من يوم الثلاثاء 9-11-1441، وذلك عبر منصة التطوير المهني الجديدة.

كيفية تسجيل التدريب الصيفي عن بُعد

طريقة التسجيل في دوارات التدريب الصيفي بالمرحلة الثالثة لعام 2020، تبدأ بالدخول على موقع منصة التطوير المهني الجديدة، بعدها يتم التعرف على البرامج التدريبية عن بُعد من خلال التصنيفات والأقسام.

وحددت وزارة التعليم، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية آلية وإجراءات التسجيل في برامج التدريب الصيفي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1- إذا كان لديك حساب بمنصة التطوير المهني الجديدة قم بالدخول (من هنا)

2- إذا لم يكن لديك حساب فيجب عليك التسجيل في المنصة وفق التالي

3- اختار تسجيل جديد (من هنا) بنفس بريدك الإلكتروني في نظام نور

4- تابع باقي الخطوات وادخل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط.

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5- استعرض البرامج المتاحة لك .

6- اختر الدورة التدريبية ويتضح لكل برنامج المدة وعدد الأيام ووقتها عبر المنصة الافتراضية.

7- اختر التسجيل في البرنامج للدورة التي ترغب بها.

ضوابط تسجيل المتدربين

تشمل ضوابط تسجيل التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات عبر منصة التطوير المهني الجديدة، تحديد الأولوية وذلك لمن بادر بالتسجيل في منصة التطوير المهني، كما يمكن للمتدرب التسجيل في البرامج التدريبية التي تقدمها إدارات التعليم بأي مدينة، كما يلتزم المتدرب بالآتي:

- أن يكون البرنامج متوافقًا مع تخصص المرشح أو مهام عمله التي كُلف بها.

- أن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب.

- ألا يزيد عدد برامج التدريب في اليوم على برنامج واحد فقط.

- الاعتذار يكون قبل البدء في البرنامج بحوالي 24 ساعة كحد أدنى.

- عدد المتدربين لا يقل عن 25 ولا يتخطى 100 في نفس الدورة.

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