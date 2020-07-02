اقتصادي / أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 8.025 مليار دولار أسترالي في مايو الماضي



كانبيرا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي سجل فائضا تجاريا قدره 8.025 مليار دولار أسترالي في شهر مايو الماضي.

يذكر أن هذا الفائض يعد ارتفاعا بنسبة 2% عن الفائض الذي سجل في شهر أبريل الذي سبقه وبلغ آنذاك 7.830 مليار دولار أسترالي.

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07:11ت م

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