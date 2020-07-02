السعودية اليوم / تسجيل 1038 وفاة إضافية بفيروس كورونا في البرازيل



ريو دي جانيرو 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس

وأوضحت الوزارة إحصاء 46,712 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وتعد ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15,030 و 10,988.

// انتهى //

04:08ت م

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ريو دي جانيرو 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بلغت 60,632 اليوم، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الوزارة إحصاء 46,712 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.وتعد ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15,030 و 10,988.// انتهى //04:08ت م0285

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