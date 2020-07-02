السعودية اليوم / الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

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04:07ت م

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شنغهاي 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد -19 ) أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.// انتهى //04:07ت م0284

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