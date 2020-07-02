شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة جديدة بخصوص عطر محمد بن سلمان.. لا يناسب الكثيرين لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٠ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

كشفت صور متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عن اسم ونوع وسعر العطر المفضل لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد ظهوره بجانبه في إحدى الصور.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وذكر المغرد الأكاديمي فهد البقمي إن العطر من فئة الحمضيات الكلاسيكية جداً وأقرب عطر له هو عطر ديور سوفاج 1966 المعروف جداً فيه لمحات منه وبنفس الخط تقريباً.

ونشر حساب “العطور” تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: “سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، ذائقته كلاسيكية بحتة، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين”.

وبعد وقت قصير من نشر الصورة نفدت جميع الكميات الخاصة بهذا العطر من المتاجر الإلكترونية والأسواق.

وذكرت المصادر بأن العبوة الموجودة في الصور كانت بحجم 100 مليجرام، ويبلغ سعرها في المتاجر العالمية قرابة 240 دولارًا ما يعادل سعرها 904 ريال سعودي، من ماركة لافرينشي من جيرلان، وهو من العطور الكلاسيكية المنعشة مع لمحات تابلية بصورة أنيقة، وهو مقارب لعطر ديور سوفاج.





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