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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..لحظة وضع الملك سعود الإطار الفضي للحجر الأسود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورتان لحظة وضع الملك سعود - رحمه الله - الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة.
وظهر الملك وهو يتفقد الحجر الأسود قبل وضع الإطار، ومن ثم وضعه في حفل مهيب عام 1375هـ.
وقال الملك سعود رحمه الله بعد وضع الإطار: " بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء " .
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