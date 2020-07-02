شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..لحظة وضع الملك سعود الإطار الفضي للحجر الأسود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورتان لحظة وضع الملك سعود - رحمه الله - الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة.

وظهر الملك وهو يتفقد الحجر الأسود قبل وضع الإطار، ومن ثم وضعه في حفل مهيب عام 1375هـ.

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وقال الملك سعود رحمه الله بعد وضع الإطار: " بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء " .