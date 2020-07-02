، إمام قباء: تسريبات خيمة القذافي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير ضد السعودية ،

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أكد إمام وخطيب مسجد قباء، الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أن التسريبات التي هي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير تُزيدنا ثقة في ولاة أمرنا، وفيما يتخذونه من إجراءات لحماية الدين الصحيح والبلاد والعباد. مبينًا أنها تزيد المؤمن تمسكًا بالمنهج الشرعي في معاملة ولاة الأمور، والرجوع إلى العلماء الكبار، والتمسك بالجماعة، وتزيدنا حذرًا من الخلايا النائمة والوجوه المتلونة.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور "الرحيلي" عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: ما ظهر للناس من تسريبات فيها تآمر على بلادنا خاصة، وعلى الدول الإسلامية المستقرة عامة، إنما هو جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد.
وأضاف: وقد أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم، فكشفا هذه الخطط، ووقفا في وجهها بقوة، وحذَّرا منها؛ فحمى الله بهما البلاد والعباد.
إمام قباء: تسريبات خيمة القذافي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير ضد السعوديةعبدالله العنزي الخليج 365 2020-07-02
أكد إمام وخطيب مسجد قباء، الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أن التسريبات التي هي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير تُزيدنا ثقة في ولاة أمرنا، وفيما يتخذونه من إجراءات لحماية الدين الصحيح والبلاد والعباد. مبينًا أنها تزيد المؤمن تمسكًا بالمنهج الشرعي في معاملة ولاة الأمور، والرجوع إلى العلماء الكبار، والتمسك بالجماعة، وتزيدنا حذرًا من الخلايا النائمة والوجوه المتلونة.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور "الرحيلي" عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: ما ظهر للناس من تسريبات فيها تآمر على بلادنا خاصة، وعلى الدول الإسلامية المستقرة عامة، إنما هو جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد.
وأضاف: وقد أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم، فكشفا هذه الخطط، ووقفا في وجهها بقوة، وحذَّرا منها؛ فحمى الله بهما البلاد والعباد.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
02:03 AM
غرَّد قائلاً: أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم
أكد إمام وخطيب مسجد قباء، الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أن التسريبات التي هي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير تُزيدنا ثقة في ولاة أمرنا، وفيما يتخذونه من إجراءات لحماية الدين الصحيح والبلاد والعباد. مبينًا أنها تزيد المؤمن تمسكًا بالمنهج الشرعي في معاملة ولاة الأمور، والرجوع إلى العلماء الكبار، والتمسك بالجماعة، وتزيدنا حذرًا من الخلايا النائمة والوجوه المتلونة.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور "الرحيلي" عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: ما ظهر للناس من تسريبات فيها تآمر على بلادنا خاصة، وعلى الدول الإسلامية المستقرة عامة، إنما هو جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد.
وأضاف: وقد أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم، فكشفا هذه الخطط، ووقفا في وجهها بقوة، وحذَّرا منها؛ فحمى الله بهما البلاد والعباد.
، إمام قباء: تسريبات خيمة القذافي جزءٌ يسير من المخطط الإجرامي الكبير ضد السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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