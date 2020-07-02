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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.
وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.
"الجبير": تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979مصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.
وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:58 AM
قال إن العالم يرى اليوم السلوك العدواني لطهران ويجب منع حصولها على الأسلحة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.
وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.
، "الجبير": تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م ،
المصدر : الخليج 365
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