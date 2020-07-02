، رغم تكامل البنية التحتية .. غياب خدمات المياه والصرف الصحي بمشروع إسكان تيماء ،

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كسر غياب تفعيل المياه والصرف الصحي على الرغم من جاهزيته في إسكان تيماء فرحة الأهالي الذين يسكنونه منذ ستة أشهر، إذ يضطرون إلى شراء الماء عبر صهاريج لعدم إيصال شبكة المياه على الرغم من جاهزية البنية التحتية، وهو الأمر الذي طالب سكاني المشروع من الجهات المعنية سرعة تفعيلها حتى تكتمل الفرحة بالسكن الذي أصبح في متناول الجميع لمناسبة سعره وموقعه الإستراتيجي.
وتتكون الوحدة السكنية من طابقين، ومصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخًا وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.
وتعتمد فكرة تصميم المشروع على وجود مركز للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه الخدمات الدينية والترفيهية والتعليمية، مع استخدام التدرج الهرمي للشوارع ويتضمن الموقع مدرستين للبنين والبنات وثلاثة مساجد، أحد المساجد مسجد جامع يتسع لـ 1500 مصلٍ، إلى جانب أربعة مواقع ترفيهية، كما يتضمن المشروع موقعًا للخدمات الأمنية المختلفة.
رغم تكامل البنية التحتية .. غياب خدمات المياه والصرف الصحي بمشروع إسكان تيماءبدر الجبل الخليج 365 2020-07-02
كسر غياب تفعيل المياه والصرف الصحي على الرغم من جاهزيته في إسكان تيماء فرحة الأهالي الذين يسكنونه منذ ستة أشهر، إذ يضطرون إلى شراء الماء عبر صهاريج لعدم إيصال شبكة المياه على الرغم من جاهزية البنية التحتية، وهو الأمر الذي طالب سكاني المشروع من الجهات المعنية سرعة تفعيلها حتى تكتمل الفرحة بالسكن الذي أصبح في متناول الجميع لمناسبة سعره وموقعه الإستراتيجي.
وتتكون الوحدة السكنية من طابقين، ومصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخًا وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.
وتعتمد فكرة تصميم المشروع على وجود مركز للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه الخدمات الدينية والترفيهية والتعليمية، مع استخدام التدرج الهرمي للشوارع ويتضمن الموقع مدرستين للبنين والبنات وثلاثة مساجد، أحد المساجد مسجد جامع يتسع لـ 1500 مصلٍ، إلى جانب أربعة مواقع ترفيهية، كما يتضمن المشروع موقعًا للخدمات الأمنية المختلفة.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:56 AM
المنزل يتكون من طابقين ومصمم بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية
كسر غياب تفعيل المياه والصرف الصحي على الرغم من جاهزيته في إسكان تيماء فرحة الأهالي الذين يسكنونه منذ ستة أشهر، إذ يضطرون إلى شراء الماء عبر صهاريج لعدم إيصال شبكة المياه على الرغم من جاهزية البنية التحتية، وهو الأمر الذي طالب سكاني المشروع من الجهات المعنية سرعة تفعيلها حتى تكتمل الفرحة بالسكن الذي أصبح في متناول الجميع لمناسبة سعره وموقعه الإستراتيجي.
وتتكون الوحدة السكنية من طابقين، ومصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخًا وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.
وتعتمد فكرة تصميم المشروع على وجود مركز للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه الخدمات الدينية والترفيهية والتعليمية، مع استخدام التدرج الهرمي للشوارع ويتضمن الموقع مدرستين للبنين والبنات وثلاثة مساجد، أحد المساجد مسجد جامع يتسع لـ 1500 مصلٍ، إلى جانب أربعة مواقع ترفيهية، كما يتضمن المشروع موقعًا للخدمات الأمنية المختلفة.
، رغم تكامل البنية التحتية .. غياب خدمات المياه والصرف الصحي بمشروع إسكان تيماء ،
المصدر : الخليج 365
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