شكرا لمتابعة خبر عن " السداد الإلكتروني " أبرز بروتوكولات التوصيل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية عن البروتوكولات الوقائية المطبقة فيما يتعلق بتوصيل الطلبات للمنازل.

ويشترط على مندوبي التوصيل، لبس الكمامات الطبية أو القماشية، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، ,كذلك فحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين أو استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

اشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية:

تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية "الحقيبة المستخدمة في التوصيل جهاز مدي، وغيرها".

فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض.

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تقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب کاملاً تغليفة محكمة، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

اشتراطات التسليم للمستهلك:

منع المصافحة عند تسليم الطلبات.

ألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح.

تشجيع الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب.

تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.