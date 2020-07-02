علمت «دوت الخليج» أن المديرية العامة للسجون تعتزم تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات السجناء، وذلك بهدف أتمتة الإجراءات وتطويرها لتحقيق الإدارة الرقمية، والاستمرار في تبني وسائل تنظيمية جديدة ترمي إلى تعزيز الإنجازات المحققة، ورفع كفاءة الأداء.

وتضم المديرية العامة للسجون لجنة خاصة بالتعاملات الإلكترونية، تتولى الإشراف على التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات وحصر ومعالجة التحديات والصعوبات والمخاطر داخل الجهة والرفع للجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة بتقارير حول ذلك، تشمل حصر وجدولة التحول لجميع الخدمات المقدمة لعملاء الجهة من مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع خاص لتحقيق رؤية «إدارة بلا مراجعين»، ورؤية «خدمات ذاتية دون تدخل بشري»، وحصر وجدولة التحول لجميع خدمات الجهة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستكمال الربط الإلكتروني لتحقيق تكامل البيانات للوصول إلى تحقيق رؤية «الإدارة الرقمية».

من الإجراءات الإدارية للسجناء

إيداع النزلاء

التفتيش

تقسيم السجناء

الزيارة والمراسلة

الرعاية الصحية والثقافية

من أعمال مديرية السجون

مراجعة وتقويم كفاءة الهياكل الإدارية والنظم واللوائح القائمة

دمج وإعادة هيكلة بعض الأنشطة والأقسام القائمة

خطوات تنظيمية

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إعادة هيكلة إدارات المديرية وفروعها في المناطق المختلفة

الانتهاء من إعداد المسودات الأولية لدراسة وتطوير نظام السجن والتوقيف ولوائحه التنفيذية

إنشاء مجلس للسجون يهتم برعاية شؤون السجناء، ومتابعة أوضاع السجون

إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

مركز تدريب متخصص في أعمال السجون بمحافظة جدة

مركز تطوير القدرات البشرية النسائية للعاملات في السجون

نقل السجناء لإصلاحية الحائر النموذجية

نقل السجناء لإصلاحية جدة النموذجية

إنشاء غرف التحكم والسيطرة بالمناطق وربطها بالجهاز الرئيس

مشروع للحوسبة في مجال العمل الإداري

الجزاءات والإفراج عن المسجون أو الموقوف