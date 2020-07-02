بادرت الكلية التقنية للبنات بمنطقة حائل بتصنيع ما يزيد عن 400 ‏كمامة قماشية للإسهام في توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، ‏وذلك في ظل مبادرة العطـاء التقني تحت شعار «حياة آمنة». وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بحائل موضي الوارفي، أن ‏الجهود لم تبذل إلا عن إيمان تام بأهمية الدور الوطني لمواجهة مثل هذه ‏الجائحة والإسهام وتفعيل أدوار المؤسسات والمنشآت الحكومية بواجبها ‏المجتمعي، حيث استفاد من هذه المبادرة العديد من منسوبي ‏المؤسسة العامة في المنطقة وخارجها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صناعة 400 كمامة لمواجهة الفيروس بتقنية حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.