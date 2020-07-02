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مواصلة استكمال دائري مكة الثالث وتنفيذ 4 جسور

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تواصل ⁧‫هيئة تطوير منطقة مكة‬⁩ المكرمة تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة، الجزء الأول من شارع الخنساء حتى نهاية شارع الجزائر، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها 4 جسور على تقاطعات ‏الخنساء - الحج - وادي لقيطة - الجزائر.

وأوضحت الهيئة أنه كذلك يتم العمل بالجزء 2 من شارع الجزائر حتى نهاية التنعيم، وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها الطرق والجسور، والمنحدرات المتبقية في التقاطع مع طريق المدينة المنورة، والأعمال المدنية والكهربائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الجزء 3 يشمل تقاطع المسخوطة إلى بداية شارع العزيزية، ‏والأعمال الجاري تنفيذها واستكمال الجزء المتبقي إلى طريق الأمير سلطان، وأعمال الطريق وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية والإنارة. ‏⁩


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