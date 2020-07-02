مواصلة استكمال دائري مكة الثالث وتنفيذ 4 جسور

وأوضحت الهيئة أنه كذلك يتم العمل بالجزء 2 من شارع الجزائر حتى نهاية التنعيم، وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها الطرق والجسور، والمنحدرات المتبقية في التقاطع مع طريق المدينة المنورة، والأعمال المدنية والكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الجزء 3 يشمل تقاطع المسخوطة إلى بداية شارع العزيزية، والأعمال الجاري تنفيذها واستكمال الجزء المتبقي إلى طريق الأمير سلطان، وأعمال الطريق وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية والإنارة.
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