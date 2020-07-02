توطين معارض السيارات بنجران



قامت لجنة التوطين بمنطقة نجران بعمل زيارات ميدانية على معارض السيارات بالمنطقة، وذلك لمتابعة قرار توطين النشاط. وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله الدوسري، أن نشاط معارض السيارات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة، حيث قامت اللجنة بزيارة 35 معرضا، ووجدت أن أعداد العاملين من السعوديين في النشاط 60 موظفا سعوديا، وأن أعداد الوافدين بلغت 20 وافدا من مختلف الجنسيات، وأن نسبة التوطين تجاوزت 75%، وقد تم حصر عدد 3 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة.

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