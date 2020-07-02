مستشفى الملك خالد بنجران الأول سريريا

هنأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير مستشفى الملك خالد، نائب مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، بمناسبة تحقيق المستشفى المركز الأول على مستوى مستشفيات المملكة فئة 300 سرير وأكثر، ضمن تقييم بطاقة الأداء (وازن) خلال الربع الأول من العام 2020. وقال الأمير جلوي في رسالة لبني هميم: كلي فخر واعتزاز بمنسوبي صحة المنطقة، وما حصد التميز وتوالي النجاحات إلا دليل على إخلاصكم جميعا وتفانيكم في العمل. وحصل مستشفى الملك خالد بنجران على المركز الأول من بين مستشفيات المملكة العامة «فئة 300 سرير وأكثر»، في تقييم الربع الأول من العام 2020م، في بطاقة الأداء المتوازن «وازن»، التي تصدر من الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بصفة ربع سنوي.

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في 20 مؤشراً للتقييم، من خلال خمس تصنيفات رئيسية هي: رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة «أداء الصحة»، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة 81.8%.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة.