مستشفى الملك خالد بنجران الأول سريريا

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في 20 مؤشراً للتقييم، من خلال خمس تصنيفات رئيسية هي: رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة «أداء الصحة»، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة 81.8%.
يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة.
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