95 مليون ريال لمشاريع مياه بالقنفذة

اطلع محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع على مشاريع المديرية العامة للمياه في المحافظة ومراحل تنفيذها، والبالغ تكلفتها أكثر من 95 مليون ريال. جاء ذلك خلال استقبال القباع بمكتبه مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة وفريق عمله، حيث تم مناقشة مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة القنفذة القائمة والجاري تنفيذها، وكذلك متابعة أعمال الخدمات التشغيلية، ومنها مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 68 مليونا و900 ألف ريال، ومشروع تنفيذ شبكة مياه مركز المظيلف والبالغة قيمته (26 مليونا 700 ألف)، كما وقف القباع ميدانيا على مراحل سير العمل بمشروع الخزان العالي، والذي تبلغ سعته 3000 متر مكعب بمحافظة القنفذة والاطلاع على سير العمل بالمشروع.



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