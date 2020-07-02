بخاري يبحث المستجدات مع السفيرة الأمريكية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية الراهنة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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