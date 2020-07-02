صلاحية ثانوية المجاردة يحددها المكتب الهندسي

أكد مدير إدارة شؤون المباني بإدارة تعليم محايل عضوان الأحمري، تنفيذ عملية تأهيل لمبنى الثانوية الأولى للبنات، يشمل أعمال العزل وتركيب مظلات على الفناء الداخلي والخارجي، وتم عمل العزل والأعمال الأخرى، فيما تبقى مشروع المظلات في الوزارة وشركة تطوير للاعتماد لاختبار الخرسانة.

وقال الأحمري إن شركة تطوير كلفت مكتبا هندسيا استشاريا للوقوف على المبنى، وتم الاختبار وننتظر تقرير المكتب من الشركة، وما زالت المتابعة جارية في هذا الشأن.

وتُعد الثانوية الأولى للبنات بمحافظة المجاردة أقدم مبنى مدرسة حكومية بالمحافظة، حيث أنشأت منذ أكثر من 4 عقود، وفي الأعوام الأخيرة ظهرت مشاكل في المبنى كونه قديم وخاصة في الكهرباء.

أحداث شهدتها المدرسة

1433

اندلع حريق وتم إخلاء 250 طالبة

1435

صدر قرار بإعادة تأهيل المبنى وتطويره

Advertisements

1436

تم افتتاحها بعد انتهاء أعمال التأهيل والتطوير

1438

تم إخلاء المدرسة لخطورة المبنى

1440

تحدد 24 شهرا للصيانة والترميم