وقال الأحمري إن شركة تطوير كلفت مكتبا هندسيا استشاريا للوقوف على المبنى، وتم الاختبار وننتظر تقرير المكتب من الشركة، وما زالت المتابعة جارية في هذا الشأن.
وتُعد الثانوية الأولى للبنات بمحافظة المجاردة أقدم مبنى مدرسة حكومية بالمحافظة، حيث أنشأت منذ أكثر من 4 عقود، وفي الأعوام الأخيرة ظهرت مشاكل في المبنى كونه قديم وخاصة في الكهرباء.
أحداث شهدتها المدرسة
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اندلع حريق وتم إخلاء 250 طالبة
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صدر قرار بإعادة تأهيل المبنى وتطويره
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تم افتتاحها بعد انتهاء أعمال التأهيل والتطوير
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تم إخلاء المدرسة لخطورة المبنى
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تحدد 24 شهرا للصيانة والترميم
كانت هذه تفاصيل خبر صلاحية ثانوية المجاردة يحددها المكتب الهندسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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