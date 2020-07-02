تنظيم للطريق الدولي بظهران الجنوب

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي، أن أعضاء لجنة المشاريع بالمجلس وقفوا على مشروع دوار القرارة على الطريق الدولي قبالة المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية وخرجوا بتقرير اقترحوا من خلاله ضرورة التريث في العمل في الموقع الحالي بهدف تلافي أي أخطاء قد تعيق حركة السير في الموقع الذي يشهد حركة سير مكتظة بالسيارات كون الدوار المزمع تنفيذه يعد رابطا لعدد من الأحياء والمقار الحكومية ومنظما لحركة السير على الطريق الدولي.

وكان المجلس البلدي عقد، أول أمس، جلسته العادية برئاسة الوادعي، وناقش عددا من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة إلى تسريع عملية تطوير المحافظة والمراكز والقرى التابعة.