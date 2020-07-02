384 مليونا لمشروعات الطرق بالباحة

نوه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز، بما توليه حكومة خادم الحرمين من اهتمام وعناية بكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال وضعه عن بعد، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح الجاسر، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية للطرق بالمنطقة ومحافظاتها بقيمة 384 مليون ريال.

وتضمنت المشروعات، طريق العقيق - القرى (المرحلة الأخيرة)، الذي يبلغ طوله 20 كيلو مترا بتكلفة 300 مليون ومدة تنفيذه 3 سنوات. كما وضع حجر الأساس لمشروع طريق الباحة - الرين - الرياض (المرحلة الأخيرة) بطول 34 كيلو مترا وبتكلفة 84 مليون ريال ومدة تنفيذه 3 سنوات.