384 مليونا لمشروعات الطرق بالباحة

جاء ذلك خلال وضعه عن بعد، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح الجاسر، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية للطرق بالمنطقة ومحافظاتها بقيمة 384 مليون ريال.
وتضمنت المشروعات، طريق العقيق - القرى (المرحلة الأخيرة)، الذي يبلغ طوله 20 كيلو مترا بتكلفة 300 مليون ومدة تنفيذه 3 سنوات. كما وضع حجر الأساس لمشروع طريق الباحة - الرين - الرياض (المرحلة الأخيرة) بطول 34 كيلو مترا وبتكلفة 84 مليون ريال ومدة تنفيذه 3 سنوات.
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