تعاون بين الأوقاف وعلم

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية إطارية مع شركة علم لأمن المعلومات تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وفق أرقى المواصفات الرقمية والتقنية.

وتشمل الاتفاقية الموقعة تقديم الخدمات التي تطلبها الهيئة العامة للأوقاف من شركة علم في عدة مجالات، منها: الإسناد الرقمي، والخدمات الإلكترونية، والتدريب، وتوفير الموارد البشرية من الخبراء والمستشارين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المطلوبة في المجالات التقنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة.

مثّل الهيئة العامة للأوقاف في توقيع الاتفاقية المبرمة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، بينما مثّل شركة علم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين ليحقق مسعى الهيئة العامة للأوقاف في التحول الرقمي في جميع مكوناتها.